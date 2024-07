Piano industriale di Cap Holding: il comune di Pero vota contro

Il Comune di Pero per voce del suo sindaco Antonino Abbate ha votato contro al piano industriale di Cap Holding a causa dei grossi problemi di odori molesti causati dal depuratore presente sul territorio cittadino.

Il 26 giugno scorso si è tenuta a Milano l’Assemblea dei Soci di CAP Holding Spa, la società a partecipazione pubblica che gestisce il servizio idrico integrato nella Città Metropolitana di Milano. All’Assemblea ha partecipato in qualità di socio anche il Sindaco di Pero, Antonino Abbate. Tra i punti all’Ordine del giorno, CAP Holding ha posto in approvazione il Piano Industriale e il Nuovo Piano di sostenibilità.

Il Sindaco di Pero, Antonino Abbate, commenta:

«Dalla presentazione del Piano, è chiaramente emerso che, pur a fronte degli ingenti investimenti annuali stanziati dal Gruppo per progetti e attività di ricerca e sviluppo, la dirigenza della società non ha considerato in alcun modo l’annosa problematica relativa alle intollerabili emissioni odorifere provenienti dal depuratore CAP di Pero. Ho quindi ribadito alla dirigenza CAP la necessità di procedere a un controllo delle operazioni all’interno del depuratore di Pero per azzerare le emissioni odorifere prodotte dall’impianto.