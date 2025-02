Piace "Nervibus", la navetta lanciata dal Comune

C'è gradimento per "Nervibus", la navetta del Comune di Nerviano per far raggiungere ai cittadini di capoluogo e frazioni i luoghi più importanti del paese.

"Nervibus", piace la navetta

Piace "Nervibus", il servizio navetta lanciato a ottobre 2024 dal Comune di Nerviano per permettere ai residenti di centro e frazioni di raggiungere i luoghi più importanti del paese. "E’ con soddisfazione che desidero fornire un primo aggiornamento sull’andamento del progetto inerente l’attivazione della navetta cittadina gratuita, un servizio che abbiamo fortemente voluto per migliorare la mobilità di tutti i residenti, in particolare per coloro che vivono nelle frazioni e necessitano di un collegamento efficiente con il capoluogo e i principali hub cittadini" ricorda il sindaco Daniela Colombo - L’obiettivo di questa iniziativa è quello di garantire a tutti, soprattutto alle persone più anziane e a chi preferisce ridurre l'uso dell'auto privata, la possibilità di raggiungere facilmente luoghi fondamentali come il polo medico, il palazzo comunale, la posta, i centri commerciali, i negozi di prossimità, i cimiteri e le altre zone di interesse".

La partecipazione

Dai dati raccolti nel mese di gennaio 2025 emerge che il servizio, attivo ogni mercoledì e giovedì mattina lavorativi, è stato utilizzato con una media giornaliera di 9 persone. In particolare, il capolinea di Villanova ha registrato un'affluenza significativa, soprattutto nella prima corsa. Le fermate più frequentate sono risultate essere quelle delle vie Kennedy, la Torre, Iper Tosano e piazza della Vittoria, segno che il servizio risponde effettivamente alle esigenze di mobilità della cittadinanza. "Questi dati, seppur preliminari, ci confermano dunque che il servizio sta iniziando ad essere apprezzato ma siamo consapevoli che c’è ancora margine di miglioramento - prosegue il sindaco - Confidiamo che, con il passare del tempo ed una maggiore informazione, sempre più residenti possano scoprire i vantaggi di questa opportunità contribuendo a consolidare il servizio anche oltre il periodo di sperimentazione. La navetta cittadina gratuita rappresenta un piccolo ma significativo passo verso una città più connessa, inclusiva e sostenibile nell’intento di rendere il nostro territorio un luogo sempre più vivibile e attento alle esigenze di tutti".