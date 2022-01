Pero 2030: al via il processo di partecipazione per il nuovo Pgt

La città che verrà

Primo incontro a Pero il 26 gennaio 2022 per parlare di qualità urbana e dei suoi servizi

Primi passi dal 26 gennaio 2022 per Pero 2030, il percorso di partecipazione per la stesura del nuovo Pgt della Città.

Un serie di incontri con i cittadini

Il primo laboratorio aperto alla cittadinanza è previsto per il 26 gennaio 2022 e inaugura il processo partecipativo alla Variante al Piano di Governo del Territorio - Pero 2030. Un percorso che proseguirà fino a giugno con momenti di condivisione e scambio rivolti a tutti i cittadini, workshop e incontri mirati con stakeholder, aziende e professionisti, passeggiate per ripercorrere gli assi strategici della città e questionari online per la raccolta di proposte e riflessioni utili a progettare insieme la Pero di domani.

«In un periodo particolare e delicato come quello che stiamo vivendo – dichiara il sindaco Maria Rosa Belotti – pensare alla Pero del futuro comporta un grande impegno e una forte responsabilità», anche per questo, oltre a contare sulla collaborazione del Centro Studi PIM, del Politecnico di Milano e di un gruppo multidisciplinare di professionisti a supporto tecnico dell’Amministrazione, si è scelto di elaborare un processo partecipativo al fine di ottenere il più ampio coinvolgimento della cittadinanza e delle sue componenti nell’obiettivo comune di costruire una città più attrattiva, vivibile e connessa. «L’amministrazione si è impegnata a mettere a disposizione numerosi strumenti di partecipazione per stimolare e incentivare lo scambio e il dialogo diretto e aperto con la cittadinanza e il territorio», precisa l’Assessore alle Politiche del Territorio, Ambiente e Mobilità Vanni Mirandola, invitando i cittadini a portare il proprio contributo e la propria visione sul tavolo della progettazione della Pero 2030.

Gli strumenti della partecipazione aperti a tutti

I laboratori aperti a tutti si dividono in due momenti di discussione aperti alla cittadinanza che si svolgeranno in presenza, con numero limitato di partecipanti, per essere rispettosi delle prescrizioni anti assembramento e on-line per garantire la più ampia partecipazione. Il primo sulla qualità urbana e i servizi diffusi si terrà mercoledì 26 gennaio 2022 alle 17.30. Il secondo tratterà il tema ambiente e Olona mercoledì 23 febbraio 2022 alle 17.30 sempre al Punto Cerchiate, via Matteotti 51 , Pero. Chi volesse partecipare online può iscriversi al seguente indirizzo: bit.ly/3zUKkVr