Per il dopo Oldani, La Bottega del Domani candida Rosella Giola

Rosella Giola Sindaca. Questo sarà l’hashtag della campagna elettorale della Bottega del Domani in vista delle prossime elezioni amministrative a Casorezzo.

Oldani non si ricandida, La Bottega del Domani punta su Rosella Giola

Nonostante la possibilità di correre per un terzo mandato da primo cittadino, il sindaco uscente Pierluca Oldani ha deciso di mantenere la parola data e di proseguire un percorso che va avanti da anni, quello di formazione della sua vice per la successione in vista delle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno.

Pierluca Oldani e Rosella Giola hanno così proposto al gruppo della Bottega del Domani di candidare l'attuale vicesindaco per la carica di sindaco alle prossime elezioni amministrative.

La squadra della Bottega del Domani ha condiviso la loro scelta, ritenendo che Rosella Giola sia la persona giusta per garantire continuità nel civismo come guida delle scelte dell'Amministrazione comunale.

"Ha dimostrato di essere persona corretta, preparata, capace e competente"

Spiega la lista civica in un comunicato:

"Nei due mandati da vicesindaco, Rosella Giola ha inoltre dimostrato di essere persona corretta, preparata, capace e competente. Rosella Giola sarà quindi la candidata de La Bottega del Domani per la carica di sindaco del Comune di Casorezzo alle elezioni amministrative del 2024”.

Il sindaco uscente resterà nella squadra continuando a dare il suo contributo

Pierluca Oldani, pur avendo la possibilità di proporsi per un terzo mandato, ha puntato sull'alternanza con la vicesindaco. Resterà nella squadra continuando a dare il suo contributo. L'apporto di nuove idee sarà garantito dall'inserimento nel gruppo di persone volenterose e con tanta voglia di fare.

Nelle prossime settimane verrà presentata l'intera compagine dei candidati che comporranno la lista della Bottega del Domani.

"Chiediamo la fiducia dei cittadini per continuare a lavorare per il bene comune"

La lista civica conclude con un appello ai casorezzesi:

"Ancora una volta La Bottega del Domani chiede la fiducia dei cittadini per continuare a portare avanti il progetto paese basato sul dialogo con tutta la comunità di Casorezzo e sempre orientato al bene comune".