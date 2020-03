Pd: “No ai pazienti Covid nelle rsa” VIDEO

Il Pd, dopo aver chiesto di far luce sulla gestione dell’ospedale, oggi vuole un qquadro chiaro della casa di riposo cittadina:

“Chiederemo all’Amministrazione Comunale di conoscere in dettaglio quale sia l’attuale situazione all’interno della RSA Don Cuni, struttura a capitale pubblico che eroga prestazioni sanitarie e assistenziali a tanti cittadini del nostro territorio. E chiederemo anche al sindaco di opporsi con forza alla delibera della Regione, che ad oggi obbliga a ricercare anche tra le RSA le strutture che possano accogliere i pazienti COVID positivi che non richiedono ricovero ospedaliero. I più deboli vanno tutelati, non esposti al pericolo!”

