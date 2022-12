Pd Magenta: cambio al vertice in vista del congresso

Ieri, 15 dicembre, l’assemblea degli iscritti del PD Magenta si è riunita per ratificare la nomina, proposta dal coordinamento, del 24enne Consigliere Comunale Matteo Di Gregorio a Segretario fino al prossimo congresso che si svolgerà tra pochi mesi.

Un passaggio di consegne condiviso da tutto il circolo a seguito delle dimissioni dell’attuale Segretario Luca Rondena, che ha sottolineato:

“Ho scelto di fare un passo indietro perché riconosco che oggi non mi è più possibile, per motivi personali e professionali, rappresentare al meglio la comunità democratica cittadina, che ringrazio per la stima e la fiducia che mi ha sempre dimostrato in questi 4 anni da segretario”. E aggiunge: “Una scelta di responsabilità nei confronti del Circolo, poiché ritengo sia necessario rilanciare già ora l’azione del partito in città in vista delle scadenze che abbiamo davanti: elezioni regionali e congresso nazionale. Matteo è la persona migliore per guidarci nei prossimi passi”.