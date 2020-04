Pd: “Hanno bocciato tutte le nostre proposte per l’emergenza” VIDEO

Pd: “Hanno bocciato tutte le nostre proposte per l’emergenza”. In un video post Consiglio comunale la minoranza dem critica l’atteggiamento “ostile” della maggioranza di centrodestra che ha respinto i tre emendamenti volti a spostare risorse a favore dell’emergenza.

Pd e il dopo Consiglio

“Doveva essere il Consiglio dopo emergenza, per trovare soluzione. Abbiamo fatto delle proposte, eppure nulla, anche in un momento in cui la responsabilità andava condivisa. andremo avanti con interrogazioni, proposte di variazioni e altri interventi volti a rilanciare le nostre soluzioni. Nessuno deve rimanere indietro”, dice il capogruppo Enzo Salvaggio.

VAI ALLA HOME