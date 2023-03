Pd e Spd sempre più uniti grazie al gemellaggio

Nei giorni precedenti le primarie nazionali del Partito Democratico, è stato ospite ad Abbiategrasso

una delegazione dell’SPD (il Partito Socialdemocratico Tedesco nelle cui fila milita il primo ministro

Olaf Scholz).

Dalla Germania in colleghi dell'Spd

Si tratta di un legame coltivato dal 2019 e che, a partire dalla comune appartenenza dei due partiti

al gruppo europeo dei Socialisti e Democratici, si è innestato sui rapporti ormai trentennali di

rapporto tra Abbiategrasso e la città del Baden Wuerttemberg.

Il programma è stato molto intenso: giovedì 23 febbraio alle 15 la delegazione è stata ricevuta dal sindaco Cesare Nai e da una nutrita rappresentanza della giunta comunale.

A seguire è stata organizzata una visita della città in collaborazione con gli studenti delle classi terze e quinte del Liceo Linguistico di Abbiategrasso, guidate dal professor Fabrizio Meloni. I ragazzi hanno guidato gli ospiti presentando in tedesco le principali attrazioni della città. Venerdì mattina è stata la volta di una interessante visita presso la Fondazione Golgi Cenci in via San Martino.