PD Lainate e Lainate Civica, che sostengono la candidata sindaca Sara Rubino, hanno inaugurato il loro intenso mese di eventi e conferenze con un incontro con Città Metropolitana.

Pd e Civica Lainate: "Città Metropolitana una risorsa per il paese"

In Sala Capriate a Villa Litta di Lainate si è tenuto un confronto e un dialogo su Lainate e Città Metropolitana tra Sara Rubino, Luca Elia, sindaco di Baranzate, e Francesco Vassallo, sindaco di Bollate e vicesindaco di Città Metropolitana, davanti un centinaio di persone presenti in sala e collegate in streaming. A coordinare la serata Marco Rimoldi, candidato Pd Lainate.

"Punto centrale del programma della Coalizione Pd Lainate e Lainate Civica per Sara Rubino è il cambiamento di prospettiva per la nostra Città. Una delle prime strategie individuate è quella di creare una rete tra i Comuni della Cintura Metropolitana e in particolare della Zona Omogenea Nord-Ovest su alcuni temi fondamentali per lo sviluppo futuro della Nostra Città".

La presenza dei due ospiti è stata fondamentale per un confronto pragmatico su tali temi.

In che modo Città Metropolitana può diventare una risorsa per Lainate?

"Nel concreto - afferma Luca Elia - Si possono risolvere dei problemi legati a trasporto locale pubblico, mobilità sostenibile, la burocrazia legata a esercizi commerciali e imprese, solo per fare alcuni esempi, se si lavora insieme con un unico sguardo, uno sguardo verso il futuro, uno sguardo sovra comunale".

Il commento del sindaco di Bollate, Vassallo:

"Per attuare questo però è necessario mantenere concretezza - aggiunge Vassallo - Lavorare in sinergia, tenere attivo un dialogo e aprirsi all’ascolto di esperienze già fatte, come quelle di Bollate, Baranzate, nell’ottica di una maggiore efficienza ed efficacia delle proprie azioni".

Il commento della candidata sindaco Rubino: