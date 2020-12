L’amministrazione comunale di Lainate ha avviato i lavori di ampliamento del parcheggio di Via Lepetit.

L’opera, si legge nella delibera comunale che ne dispone la realizzazione, è motivata dal fine di far fronte all’ ”incremento delle attività e dei servizi ubicati nell’intorno del parcheggio pubblico e al conseguente aumento della mobilità veicolare”.

Risulta che tale intervento sia stato finanziato utilizzando per 71.355 euro il contributo statale di 130mila euro per l’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile.

Pd di Lainate contro i lavori di ampliamento del parcheggio di Via Lepetit

Il Partito Democratico di Lainate si domanda se, “in periodo di pandemia e alla vigilia di una rivoluzione nella mobilità casa-lavoro, fosse davvero una priorità ampliare il posteggio di Via Lepetit, che da tempo non risulta più saturo, per di più consumando suolo pubblico vergine: parcheggi, realizzati sul verde pubblico, per facilitare l’utilizzo dell’auto al fine di fruire dei servizi.”

L’amministrazione sostiene che l’opera è finalizzata ad incrementare gli attuali spazi di sosta pubblici presenti sul territorio comunale per favorire l’utilizzo degli autobus diretti fuori dal territorio comunale da parte dei pendolari diretti verso la città di Milano.

“Se lo scopo è la sostenibilità, come richiesto dal contributo statale, a nostro parere la costruzione di parcheggi è un intervento inadeguato e non in linea con lo spirito del contributo statale che infatti riporta a titolo di esempio tra gli interventi ammissibili per la mobilità sostenibile:

 Installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

 Interventi di collocamento di stazioni di ricarica elettrica

 Installazione di infrastrutture e servizi infrastrutturali dedicati alla mobilità dolce e alla micromobilità,

 Servizi per la ciclomobilità e pedonalità,

 Realizzazione di nuove fermate autobus

 Interventi MAAS (Mobility as a Service) e tecnologici

 Sistemi di semaforistica intelligente”.

L’interrogazione

Per questo motivo nella seduta consiliare del 23 ottobre il consigliere Andrea Pinna ha sottoposto un

interrogazione all’assessore ai lavori pubblici Zannini per sapere se un contributo destinato

all’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile non poteva trovare una destinazione migliore, considerando che gli interventi ammissibili del contributo sono volti a tutt’altro che cementificare a parcheggio un’area verde, citando alcuni esempi:

 Interventi per l’efficientamento energetico, l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale

 Interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica

 Interventi volti all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

 Interventi in materia di mobilità sostenibile (tra cui non vengono nominati i parcheggi – ndr)

 Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche

 Interventi volti allo sviluppo sostenibile (Interventi di verde urbano integrato, Interventi innovativi di recupero diffuso dell’acqua piovana, e dei corsi d’acqua urbani, Applicazione diffusa di ecosistemi attivi, quali agricoltura urbana, apicoltura e similari, …)

Nella risposta l’amministrazione motiva la legittimità amministrativa e politica della scelta per il fatto che, come noto il parcheggio è ampiamente utilizzato da pendolari che fanno uso di mezzi pubblici per recarsi verso la città di Milano, pertanto l’intervento di ampliamento rappresenta un’opportunità aggiuntiva per l’utilizzo degli autobus diretti fuori dal territorio comunale in una prospettiva di mobilità sostenibile.

Le parole di Marco Rimoldi del Partito Democrati e Ivan Roncelli di Lainate Civica

La risposta e la scelta dell’amministrazione non convince affatto i commissari Marco Rimoldi del Partito Democrati e Ivan Roncelli di Lainate Civica: