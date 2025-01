Pd critico sulla sicurezza alla scuola Rodari: "Cancello aperto e incustodito"

"Speriamo di non dover ricorre a San Pietro per le chiavi del cancello". Esordisce così il gruppo consiliare del Pd di Bareggio nel commentare la situazione riguardante il cancello della scuola elementare Rodari, a detta del gruppo troppe volte trovato aperto senza una ragione specifica.

Scuola, Pd critica l'Amministrazione sulle elementari Rodari

Nel comunicato diramato dai dem viene spiegato come la situazione sia da tempo stata notata dagli stessi residenti del quartiere:

"Dopo mesi e mesi di segnalazioni nostre e di cittadini, in cui si sottolineava che il cancello della scuola elementare rimaneva costantemente aperto, per l’ennesima volta domenica 12 gennaio si è verificata un’altra grave mancanza, tanto che i Consiglieri del Pd hanno potuto verificare che il cancello era rimasto aperto e incustodito così come qualche residente ci aveva fatto notare". "Ma quello che ci fa imbufalire è che non riteniamo che mille euro o poco più per la sistemazione del cancello, siano una spesa insopportabile per questo Comune, crediamo invece che fornire sicurezza ai bambini della scuola, ma garantire contestualmente la sicurezza di tutti gli strumenti presenti e dell’immobile stesso non sia una cosa trascurabile, a ciò va aggiunta anche una certa preoccupazione segnalata dai condomini che abitano a confine della scuola stessa che si possono trovare malintenzionati che vagano indisturbati nel loro cortile".

Dal gruppo consiliare dichiarano inoltre come questa sia una situazione non più rimandabile, che se non si volesse intervenire in modo definitivo da subito suggeriscono di utilizzare una catena con un buon lucchetto come chiusura: