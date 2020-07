Pattugliamenti notturni, l’estate della Polizia Locale FOTO

Pattugliamenti notturni della Polizia Locale di Cerro Maggiore che sarà impegnata sul territorio durante l’estate.

Si preannuncia un’estate all’insegna dei controlli. E’ quella che vedrà impegnata la Polizia Locale di Cerro Maggiore che ha già dato il via ai pattugliamenti notturni. “Dopo i momenti più difficili dovuti all’emergenza Covid-19 abbiamo deciso, in accordo con il comandante Maurizio Proverbio – di realizzare un programma di pattugliamento notturno nel corso di questi mesi estivi – annuncia il sindaco Nucci Berra – Un modo concreto e fattivo per migliorare la sicurezza e la vivibilità di Cerro e Cantalupo e venire incontro alle esigenze di maggiore presenza della forza pubblica pervenute dalla cittadinanza”.

Nell’ultimo servizio svolto dagli agenti, un gruppo di ragazzi è stato invitato a limitare il disturbo che stava arrecando ai residenti e sono stati svolti sopralluoghi in un bar estivo. “Questo progetto è molto importante, è un’ulteriore dimostrazione dello spirito di abnegazione dimostrato in questi mesi dal nostro comando – afferma l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Alessandro Provini – I nostri agenti non si sono mai fermati, hanno sempre vigilato il territorio cercando di prevenire attivamente le situazioni di possibile disagio”.

E Berra e Provini concludono: “In queste sere è stato predisposto un piano di azione, in stretto coordinamento con la locale Stazione dei Carabinieri, che controlli diverse zone del nostro territorio per tutelare la quiete e vigilare sulla sicurezza. Un controllo accurato dei parchi cittadini di Cerro e Cantalupo, dei due centri e delle zone periferiche. Grande attenzione è stata data anche ai parcheggi dei centri sportivi e alle diverse zone dedicate al divertimento. Un pattugliamento importante, che si svolge dalle 22 fino a notte inoltrata. Un’azione che ha prodotto diverse decine di controlli sui veicoli circolanti, su raggruppamenti di persone e sugli avventori dei locali notturni”.

