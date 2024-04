Patto dei sindaci per un'aria migliore da respirare

Il Comune di Rho ha sottoscritto, ieri mattina, 22 aprile, al Piccolo Teatro Strehler di Milano, il Patto dei Sindaci per una Pianura Padana che respiri.

Patto de sindaci per un'aria migliore da respirare

Obiettivo è avviare una riflessione multidisciplinare sul tema dell’inquinamento atmosferico e allargare la rete delle città impegnate a favore dell’ambiente con misure concrete. La firma è avvenuta nell’ambito dell’evento “Le città cambiano aria” ideato in occasione della Giornata della Terra per coinvolgere amministrazioni della Pianura padana.

Nel documento i sindaci chiedono “al governo di rendere disponibili investimenti dedicati a ridurre l'impatto negativo sull'ambiente dei trasporti di persone e merci e delle attività agricole e industriali"; "investimenti concreti sul finanziamento e la sostenibilità del trasporto pubblico locale, soprattutto nella transizione a mezzi elettrici"; "fondi straordinari per i piani di sostituzione delle caldaie obsolete e, più in generale, per l'efficientamento energetico degli edifici e la riforestazione urbana".

All'Unione Europea chiedono attenzione “perché l'area padana è uno dei casi più critici, per le caratteristiche territoriali e l'alta densità abitativa e produttiva".