Il Circolo di Sinistra Italiana Altomilanese prosegue, come a livello nazionale, a raccogliere le firme per presentare una legge di iniziativa popolare per una patrimoniale sulle grandi ricchezze. Sarà presente a Parabiago sabato 9 ottobre in piazza Maggiolini, dalle 15 e 30 alle 18.

Patrimoniale sulle grandi ricchezze: prosegue la raccolta firme

"L’Italia ha un problema di disuguaglianze. L’1% più abbiente possiede il 25% della ricchezza complessiva nazionale, mentre il 60% più povero si deve accontentare del 15%. Un’ingiustizia insopportabile. La proposta di Sinistra Italiana è che vengano abolite tutte le imposte patrimoniali esistenti, per sostituirle con un prelievo unico. Scompariranno quindi Imu, imposta di bollo su titoli e conti correnti. A ciascuno sarà chiesto di fare la somma del valore di tutto ciò che si possiede e su questo applicare un’aliquota progressiva, per patrimoni oltre i 500.000 euro. Gli immobili saranno valutati secondo i valori catastali a fini Imu e non secondo il valore di mercato. Non si tratta di una nuova tassa : A pagare sarebbe appena il 5% della popolazione italiana, i super ricchi".

Imposte da investire sul Pubblico

"In questo modo si potrebbero ottenere oltre 10 miliardi di euro l’anno per essere investiti in asili nido pubblici gratuiti, rendere gratuito e accessibile a tutti tutto il ciclo della formazione, Università inclusa, libri di testo gratuiti e trasporto pubblico locale gratuito per i pendolari. Si vuole andare incontro alle esigenze di milioni di famiglie, per le quali anche lo studio e la formazione dei propri figli è diventato un lusso insostenibile. E’ da tempo che Sinistra Italiana sta chiedendo di inserire nell’agenda politica parlamentare un ragionamento collettivo relativo ad un’imposta progressiva sulle grandi ricchezze, ma non solo sono stati bocciati in commissione ordini del giorno in materia ma sembra proprio che il Parlamento non intenda nemmeno discuterne. Per questo motivo abbiamo deciso di raccogliere le firme necessarie per presentare una proposta di legge di iniziativa popolare".

