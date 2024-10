Partita la petizione per chiedere il ripristino della linea autostradale dell'autobus

Una petizione per chiedere il ripristino della linea autostradale dell'autobus che porta a Milano. E' quella lanciata da un nutrito gruppo di cittadini di Casorezzo (ma non solo) che hanno raccolto l'invito del sindaco Rosella Giola, che a sua volta nei giorni scorsi aveva auspicato la partecipazione degli utenti affinché venisse riattivato il servizio da parte della società che lo gestisce.

La decisione dell'azienda di sospendere le linee ha agitato i pendolari

A subire gli effetti delle decisione dell'azienda Movibus, realtà privata che eroga un servizio pubblico, di tagliare, almeno per il momento, le corse mattutine e serali della Linea autostradale 648 - che attraversa i Comuni di Castano, Busto Garolfo e Casorezzo varcando, in entrata così come in uscita, il casello di Arluno -, sono soprattutto i lavoratori. Cosa che ha dato appunto adito alle proteste.

La presentazione del problema

«Sta creando non pochi disagi la cancellazione delle linee di mattino e sera della linea che dall'Alto Milanese che porta alla città via autostrada. Un fenomeno che sta avendo ricadute sulle fasce di punta, quelle cioè considerate più critiche». Così il primo cittadino casorezzese aveva spiegato questa problematica nei giorni scorsi.

"Grande partecipazione alla petizione: siamo ancora in attesa di risposte ufficiali da parte degli enti preposti"

Che ora è tornato a informare sullo stato dell'arte dell'iniziativa: