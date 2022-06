Parte la messa in sicurezza dei controsoffitti a scuola

Lavori in corso alla scuola primaria Rodari di via Matteotti a Bareggio dove sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza dei controsoffitti

I lavori a scuola

L’Amministrazione comunale di Bareggio ha deciso di sfruttare il periodo estivo di fermo delle attività didattiche per eseguire i lavori di messa in sicurezza dei controsoffitti del primo piano, del piano rialzato e del piano seminterrato mediante la posa di controsoffittatura certificata antisfondellamento.

“Nei mesi scorsi è stata eseguita un’indagine sulla struttura e i lavori più urgenti sono stati eseguiti durante l’anno scolastico – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Pirota – Ora stiamo procedendo alla sistemazione di altre aree che non mettevano in pericolo l’incolumità degli studenti e del personale ma sulle quali era comunque necessario intervenire. I lavori, per i quali abbiamo stanziato 130.000 euro, saranno conclusi al più tardi entro la metà di luglio”.

E il sindaco Linda Colombo ha aggiunto