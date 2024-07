Parte il Garavaglia bis: riconfermati tre assessori su quattro

Alla fine l’attesa si è conclusa a quasi tre settimane dal voto: con la proclamazione solenne è partita ufficialmente venerdì scorso a Mesero la seconda Amministrazione guidata da Davide Garavaglia, fresco vincitore delle ultime elezioni con oltre il 90% dei consensi.

Parte il Garavaglia bis: tutti i nomi in giunta

Difficile tuttavia parlare di nuova giunta per questo bis di sindacatura, data la riconferma di ben tre assessori su quattro dal precedente esecutivo. Senz’altro attestato di stima che ben rappresenta la solidità della squadra di governo.

Braccio destro del primo cittadino resta infatti Annalisa Zoia, rinominata vicesindaco con deleghe a Scuola, Istruzione, Servizi educativi, Ambiente, Ecologia, Decoro, Turismo e Marketing territoriale, Politiche del lavoro, Eventi e manifestazioni. Discorso analogo per Assunta Berra, per i prossimi cinque anni assessore con delega a Commercio e attività produttive, Sviluppo economico, Fiere e mercati e Politiche della terza età.

Rimane in giunta anche Attila Bertarelli che alla sua già presente delega a Cultura aggiunge quelle a Biblioteca, Polizia Locale e Sicurezza. Unico nuovo ingresso è pertanto quello di Veronica Molla, nominata assessore con delega a Politiche sociali, Welfare cittadino, Politiche per la famiglia e i minori e Pari opportunità.

Maggi prende il posto di Pagani

Abbondanza di deleghe anche per quanto riguarda i consiglieri comunali di maggioranza. Su tutti spicca la giovane Francesca Maggi, che forte delle sue 87 preferenze riceve in eredità l’incarico su Sport, Giovani e Tempo Libero prima detenuto da Matteo Pagani.

Seguono l’altrettanto giovane Matteo Lui, che diventa consigliere con delega a Servizi informatici, Digitalizzazione, Innovazione e Smart City e Comunicazione istituzionale, e Fabrizio Palma consigliere con delega a Gioco e attività ludiche. I due capigruppo consiliari sono invece Stefano Baroli per la maggioranza e il candidato sindaco di Altra Lista Andrea Serravalli per la minoranza. Restano infine in capo al sindaco le deleghe a Bilancio, Patrimonio, Edilizia privata, Personale, Società partecipate Urbanistica, Lavori pubblici, Attuazione del programma e Pnrr.

Il discorso del sindaco

A chiudere la prima seduta di questa nuova consiliatura è stato proprio un accalorato discorso di ringraziamento del sindaco Garavaglia, verso tutti i cittadini

«Il mio ringraziamento a tutti i cittadini che con il loro voto hanno permesso la mia rielezione e a tutti i consiglieri comunali, sia quelli presenti oggi ma anche tutti quelli che sin sono succeduti in questi ultimi cento anni di storia di Mesero e hanno speso tempo ed energie per il nostro paese. Non scordiamo tuttavia che la vittoria alle urne è solo un punto di partenza; la vera vittoria è quando con il consenso del paese si raggiungono gli obiettivi prefissati».

In ultimo, il primo cittadino ha voluto poi ringraziare anche tutti coloro che hanno votato i candidati civetta dell’ormai nota Altra Lista: