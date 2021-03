Pari opportunità: il Comune di Arese aderisce alla Rete RE.A.DY “Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere”.

Con deliberazione numero 30 dell’11 marzo, la Giunta comunale ha aderito alla RE.A.DY “Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere”, dando seguito a una decisione votata all’unanimità dal Consiglio comunale lo scorso dicembre, a testimonianza del sostegno trasversale di tutte le forze politiche.

Le finalità della Rete sono esplicitate nella Carta d’intenti che, tra le priorità, include:

“Un ulteriore passo in avanti che dimostra l’attenzione di questa Amministrazione verso le pari opportunità per tutti e che ci impegnano a una messa a confronto e alla diffusione di politiche di inclusione sociale. Lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT), purtroppo, ancora oggi, vivono situazioni di discriminazione nei diversi ambiti della vita familare e/o sociale a causa dei troppi pregiudizi. Il nostro obiettivo deve essere quello di creare un clima sociale di rispetto e di dialogo, un confronto aperto e libero da pregiudizi”.

“Con l’adesione alla RE.A.DY., ribadiamo che il rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione è prioritario per questa Amministrazione. Vogliamo favorire la diffusione di una cultura contro la discriminazione, per prevenire episodi di violenza e di bullismo che impediscono la piena eguaglianza di tutti i cittadini e la piena realizzazione della loro personalità. Le persone Lgbtq+ devono poter godere della libertà di vivere e mostrare pubblicamente il loro orientamento sessuale e la loro identità di genere senza temere intolleranza, discriminazione o violenza”.