Parco inclusivo, l'area verde ora è senza barriere

Parco inclusivo a Turbigo.

Parco inclusivo, giochi per tutti

Grande novità a Turbigo: il sindaco Fabrizio Allevi ha annunciato l’inizio dei lavori per il parco inclusivo del paese. "Stiamo parlando del parco di via Plati (nella foto), quello nel quartiere Arbusta di fronte alla scuola materna - spiega Allevi - Chi passa davanti al parco in questi ultimi giorni può notare che è stato completamente riqualificato: i giochi sono stati completamente cambiati, l’illuminazione è totalmente nuova e inoltre abbiamo installato diverse telecamere per avere e garantire maggiore sicurezza per tutti gli avventori che frequenteranno questi luoghi".

Conto alla rovescia per l'apertura

Il nuovo parco era già stato annunciato alla fine del mese di aprile. Allevi conclude: "Il parco verrà aperto dopo la metà di luglio, successivamente verrà anche inaugurato, non abbiamo ancora una data specifica. Successivamente, oltre al giorno dell’inaugurazione, comunicherò anche la denominazione che prenderà il parco. Per noi si tratta di un progetto importantissimo, per questi lavori il Comune insieme a Regione Lombardia ha stanziato 50mila euro: non una grandissima cifra ma che ci ha permesso di realizzare tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati in fase di progettazione. Siamo molto felici di avere un parco inclusivo: abbiamo reso un parco già bello utilizzabile anche da bambini con disabilità grazie a giochi e percorsi a loro dedicati".