Parco di Casa Giacobbe, inaugurati i nuovi giochi. Un intervento realizzato all’insegna dell’inclusione e della sicurezza di tutti i bambini. Nello storico parco di Magenta è stato installato un nuovo ‘ponticello’ con una piccola parete per l’arrampicata e alcuni giochi di abilità, oltre al percorso e gli scivoli, a cui si aggiungono le altalene inclusive, giochi a molla e giochi sensoriali.

Tutte le nuove strutture poggiano su un tappeto antitrauma che consente ai bambini di ogni età di giocare in completa sicurezza. L’intervento è stato realizzato con i fondi messi a disposizione da Regione Lombardia.

“Si tratta del primo intervento, dei tre previsti, nei pachi cittadini per l’installazione di giochi inclusivi. Abbiamo voluto prestare molta attenzione anche alla sicurezza dei più piccoli in modo da consentire a loro di poter giocare in tutta libertà; abbiamo posto attenzione anche all’abbattimento delle barriere architettoniche rendendo così l’area giochi accessibile davvero a tutti”.

“Mai come oggi c’è la necessità di creare nuovi spazi gioco: i bambini non devono pensare soltanto a connettersi con i giochi elettronici. Non abbiamo creato appositi spazi dedicati ai bimbi con disabilità perché proprio questo vorrebbe dire creare divisioni, i parchi inclusivi come questo, invece, permettono a tutti i bambini di stare insieme, di condividere il gioco e di imparare così a rispettare la disabilità e le diversità”.