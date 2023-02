Parco agricolo Sud Milano: respinti i ricorsi degli agricoltori

Respinti i ricorsi degli agricoltori contro l'istituzione del parco Naturale all'interno del Parco agricolo Sud Milano. La replica del consigliere regionale Silvia Scurati.

“Il respingimento dei ricorsi avanzati dagli operatori del Parco Agricolo Sud Milano contro l’istituzione del Parco Naturale non cambia l’azione di Regione Lombardia nella modifica della governance. Dotare l’Ente di una migliore e più efficiente guida ma anche di maggiori risorse per la gestione è l’obiettivo che la Regione ha intrapreso per mantenere la naturale vocazione di questo storico gioiello lombardo”