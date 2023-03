Parchi comunali sotto osservazione: "Meritano una cura costante"

Il Comitato Bareggio 2013 è intervenuto per ricordare alla maggioranza che amministra la città di intervenire nuovamente sui parchi della città per renderli più accessibili e fruibili da tutti.

Il Comitato Bareggio 2013 chiede più attenzione ai parchi

"Tra i temi di cui ci siamo occupati in questi 5 anni, all’opposizione, ci sono i parchi di Bareggio e San Martino - fanno sapere dal gruppo di opposizione - Abbiamo sollecitato più volte e in modi diversi la maggioranza a intervenire sui giochi e sull’arredo urbano nei parchi La Bareggetta, Brughiera, Borsellino, di via Rossini e Piave, di via Dolomiti, di via Filzi, il parco don Primo Mazzolari, Vecchio Ciliegio, Quattro Elle e della Cascina Figina".

Con richieste formali al Comune a gennaio e giugno 2019 e poi ancora nell’estate del 2021, emendamento alle variazioni al bilancio comunale discusso in Consiglio sul finire del 2020, interrogazioni al Sindaco e video sul nostro canale YouTube il gruppo ha sollecitato la riqualificazione di questi luoghi di aggregazione per le famiglie.

Inoltre, per il Parco 8 Marzo hanno promosso una petizione popolare a luglio del 2020 per sollecitare il bando comunale per trovare un nuovo gestore.

Le richieste del gruppo