Parapetto danneggiato: dopo due mesi ancora nessun riparazione

Denuncia da parte di Robecco futura riguardante il parapetto del ponte carraio di Robecco sul Naviglio in direzione Magenta che dopo due mesi che è stato danneggiato non è stato ancora riparato e si trova rotto e invade il passaggio pedonale.

"Da circa due mesi il parapetto del ponte carraio è stato divelto, probabilmente da un mezzo di una certa dimensione - affermano dal gruppo Robecco Futura - Non è la prima volta che capita, segno che il parapetto, continuamente urtato, non svolge appieno la funzione per cui è stato posizionato col nobile intento, da parte dell’amministrazione, di proteggere i pedoni. Ben altro ci vorrebbe per l’attraversamento in sicurezza, quale un passaggio pedonale posto a fianco del ponte stesso. Ebbene, dopo due mesi, il danno non solo non è stato riparato, ma non è stato nemmeno rimosso il pericolo per i pedoni e le biciclette che transitano sulla parte pedonale sinistra del ponte direzione Magenta. Perciò il pericolo, oltre che all’esterno del parapetto si trova pure all’interno, come visibile sulle fotografie allegate. Sappiamo dei tempi burocratici, ma, dopo avere periziato e fotografato il danno, sarebbe stato opportuno rimuovere almeno il pericolo riguardante la parte divelta verso l’interno, per salvaguardare i pedoni e le biciclette. Perciò al momento riscontriamo che è solo “Vietato inciampare”.