Da oggi, mercoledì 5 ottobre, a Parabiago riapre il bando per i buoni spesa. Le domande entro il 6 novembre prossimo.

L'obiettivo della misura

A partire dalla giornata odierna, mercoledì 5 ottobre, le persone e famiglie destinatari della misura di sostegno economica attivata dal Comune di Parabiago, potranno presentare domanda per accedere al bando per la concessione di buoni di solidarietà finalizzati a integrare il reddito familiare e far fronte al pagamento del canone di affitto, delle utenze e all’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, prodotti per l’igiene personale e per l’ambiente domestico.

A chi è rivolta la misura

La misura è rivolta ai cittadini residenti che si trovano in stato di bisogno (ISEE non superiore a 20.000,00 euro) e che, una volta verificato i requisiti previsti dal bando e da ogni singola misura, potranno presentare istanza solo e soltanto attraverso l’apposita piattaforma online (collegandosi al sito www.comune.parabiago.mi.it). Il Comune non prenderà in considerazione le domande inviate mediante e-mail, fax, pec o in forma cartacea. I beneficiari potranno presentare una sola domanda per nucleo familiare e per una sola tipologia di richiesta (si potrà quindi scegliere una sola misura tra le 3 proposte: o sostegno alla locazione, o buoni spesa oppure sostegno per utenze domestiche). Le domande potranno essere presentate fino ad esaurimento fondi ed entro, non oltre, il 6 novembre 2022.

"Un modo per affrontare i rincari", parla l'assessore Lonati

“In questo momento in cui i rincari peggiorano le condizioni economiche di tutti, ma in particolar modo delle famiglie che vivono già situazioni economiche faticose - analizza l’assessore alle Politiche sociali Elisa Lonati nell'inquadrare il bando- misure come questa cercano di compensare e arginare le fragilità. Invito i cittadini che rientrano nei requisiti del bando di prestare attenzione alle modalità di presentazione della domanda e le relative scadenze perché verranno evase le istanze in ordine di arrivo fino ad esaurimento fondi”

I requisiti

Specifica su chi può fare richiesta:

Possono presentare domanda di contributo per l’accesso alle suddette forme di sostegno

economico previsto dal n.73/2021, i cittadini italiani e stranieri con regolare permesso di

soggiorno che:

-siano residenti nel Comune di Parabiago;

-si trovino in stato di bisogno a seguito dello stato di emergenza sanitaria Covid

19, in quanto uno o più componenti del nucleo familiare ha subito una totale o

parziale riduzione delle entrate economiche a seguito di grave ridimensionamento dell’attività lavorativa, sospensione o cessazione di attività

lavorativa autonoma, mancato rinnovo del contratto di lavoro;

-si trovino in stato di bisogno non direttamente legato agli effetti dell’emergenza

sanitaria Covid-19

I contatti

Per ogni ulteriore informazione gli interessati, durante il periodo di vigenza dell’Avviso, potranno contattare esclusivamente mediante telefono/mail gli Uffici comunali ai seguenti recapiti: (Ufficio Servizi Sociali, Tel. 0331/406029; e-mail: buonispesa@comune.parabiago.mi.it; orari di operatività telefonica dell’ufficio: il lunedì dalle 9 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18; il martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14:30 alle 17 ed infine il mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.30).