Parabiago offre la sua sala consiliare per le discussioni di laurea

L’Amministrazione di Parabiago offre la sala consiliare per le discussioni di laurea dei parabiaghesi.

La sala consiliare per le lauree

Mentre il Pd aveva protocollato venerdì 16 aprile 2021 una mozione per richiedere che l’Amministrazione offrisse la sala del Consiglio come luogo dove discutere la tesi di laurea, la Giunta ha firmato di fatto una delibera.

Le disposizioni di distanziamento che, di volta in volta, determinano la temporanea ripresa o la sospensione delle attività didattiche o curriculari in presenza, anche nelle Università, incluse le sedute di laurea, stanno rendendo la vita degli studenti davvero faticosa, oltre che spogliarla di festa e solennità. Spesso le tesi di laurea, infatti, vengono discusse in videoconferenza negli ambienti domestici senza la possibilità, oltretutto, di far assistere persone care a questo traguardo importante nella vita di uno studente. Da queste considerazioni l’Amministrazione comunale ha pensato di offrire, a titolo gratuito, la sala consiliare per il collegamento virtuale con l’Ateneo sede di discussione della tesi di laurea.

Come prenotare

Pertanto, limitatamente al periodo di emergenza causato dalla pandemia Covid, l’Amministrazione comunale mette a disposizione dei laureandi che risiedono nella Città di Parabiago e che ne faranno richiesta, la sala consiliare (dotata di connessione internet) a titolo gratuito.

Alla discussione della tesi di laure e alla proclamazione, potranno assistere familiari e amici sino a un massimo di 10 persone, nel rispetto delle misure in corso. La richiesta di utilizzo della sala consiliare, dovrà pervenire al protocollo del comune entro 15 giorni prima della data della seduta di laurea. In caso di concomitanza di richieste per lo stesso giorno, verrà data la priorità alla domanda pervenuta per prima. Si ricorda che all’interno della sala ci si potrà soffermare solo il tempo necessario allo svolgimento della laurea e della proclamazione e non si potranno svolgere festeggiamenti.

Le parole del sindaco

Sulla questione ha dichiarato il sindaco Raffaele Cucchi:

“La sala consiliare del comune è sicuramente un luogo cittadino adatto per cerimonie di questo tipo. Ci è piaciuta soprattutto l’idea di poter offrire ai nostri ragazzi uno spazio pubblico che permettesse di vivere un momento così importante della loro carriera scolastica, in modo più solenne rispetto agli ambienti domestici. Inoltre, questa modalità, nel rispetto delle misure che garantiscono la sicurezza di tutti, permette la partecipazione di genitori e persone care agli studenti che, altrimenti, si perderebbero il momento. Insomma, in questo periodo di emergenza, offrire la possibilità di laurearsi facendo partecipare anche la comunità parabiaghese, ci sembra un atto di riscatto rispetto alle faticose condizioni che i nostri ragazzi stanno vivendo ancora adesso a distanza di più di un anno di distanziamento”.