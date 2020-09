Parabiago, lo spoglio dei voti delle Comunali: CHI SARA’ IL NUOVO SINDACO?

Parabiago, quattro i candidati sindaco in lizza: Raffaele Cucchi (primo cittadino uscente), Ornella Venturini, Giuliano Rancilio e Eleonora Pradal

Parabiago, lo spoglio dei voti delle Comunali

Riflettori sulle Comunali a Parabiago, lo scrutinio delle schede prende il via alle 9. Tre i candidati in lizza: Raffaele Cucchi candidato sindaco per il centrodestra e primo cittadino uscente, per il PD Ornella Venturini, Giuliano Rancilio candidato sindaco con RiParabiago ed Eleonora Pradal con Italia Viva. Essendo Parabiago al di sopra dei 15mila abitanti, è stato possibile il voto disgiunto, con la preferenza per un candidato sindaco e per una lista non collegata a lui. Qualora nessuno dei tre candidati otterrà almeno il 50% più uno dei voti validi, si tornerà alle urne domenica 4 e lunedì 5 ottobre per il ballottaggio tra i due candidati sindaci più votati.

LA DIRETTA

ORE 9 Inizia lo spoglio delle schede delle Comunali

ORE 10.30 Dati del seggio 9: avanti Cucchi con 274+18, PD 74, Italia viva 19, RiParabiago 79

Nei primi seggi Cucchi è sul 60%

La lista RiParabiago ha fatto il botto arrivando a viaggiare in molti seggi sul 15%

