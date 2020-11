Parabiago, ecco chi è il nuovo coordinatore di Forza Italia

Parabiago, è Andrea Lotterio il nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia.

Parabiago: la nomina del nuovo coordinatore Forza Italia

L’ex presidente del Consiglio comunale Andrea Lotterio è stato nominato ieri, lunedì 16 novembre 2020, coordinatore cittadino di Forza Italia dal Commissario provinciale milanese Graziano Musella. Lotterio di fatto succede a Carlo Raimondi, oggi consigliere comunale di maggioranza. L’attività politica in Consiglio comunale di Lotterio risale al 2010, quando è stato nominato capogruppo della lista civica Giovani di Parabiago-Borghi sindaco. Membro di diverse commissioni sia tra il 2010 e il 2015 e poi tra il 2015 e il 2020 nel primo mandato di Raffaele Cucchi, ha anche ricoperto da febbraio il ruolo di presidente del Consiglio comunale.

Le parole di Lotterio

“Il mio obiettivo sarà quello di rafforzare il gruppo cittadino con nuovi ingressi, e contribuire a rendere la città di Parabiago migliore, anche attraverso il lavoro dei nostri rappresentanti nel Parlamentino parabiaghese – ha spiegato Lotterio – Massima apertura a liberali e moderati, che abbiano voglia di dare il loro contributo per lo sviluppo della città. Ringrazio l’On. Graziano Musella per la nomina, e gli attivisti e gli iscritti di Forza Italia che hanno deciso di designarmi quale nuovo Responsabile Comunale, tutti insieme lavoreremo nella stessa direzione e nella massima trasparenza, anche per aiutare Parabiago a fronteggiare al meglio questa terribile pandemia”.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE