Palestre e strade, raffica di lavori in paese

Palestre e strade, tanti i lavori in corso a Nerviano.

Palestre, strade e non solo

Sono settimane di grandi lavori in paese. Sono quelli avviati, ed alcuni già terminati, dall'Amministrazione comunale di Nerviano. Per quanto riguarda le palestre l'intervento di riqualificazione della palestra di via Torricelli a Sant'Ilario che ha visto la sostituzione dei serramenti esterni.

"Si tratta di un finanziamento pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza ecologica che ha come obiettivo la concessione di fondi per la realizzazione di interventi di efficienza energetica negli edifici di proprietà comunale - spiega il sindaco Daniela Colombo - Quando svolto nella palestra via Torricelli, ha dunque come obiettivo il miglioramenti energetico, la riduzione dei consumi di energia ed un maggior comfort all'interno della struttura per promuovere la pratica sportiva di giovani e adulti".

Palestre al centro anche di una riqualificazione energetica: protagoniste quelle di via Dei Boschi e di via Torricelli con la sostituzione completa dei serramenti esterni (completati anche quelli nelle palestre delle vie Roma e Da Vinci) e sostituzione dei corpi illuminanti:

"Tradotto in percentuali, il risparmio energetico che avremo sulle bollette del Comune per effetto dell'impiego delle lampadine Led installate, è stimato essere dell'85% rispetto alle lampade alogene e del 60% rispetto alle lampadine fluorescenti - prosegue Colombo -‍ ️Queste opere, aggiunte ad una "rinfrescata" e sanificazione degli ambienti, offriranno agli studenti del plesso di Via Roma e alle associazioni sportive del territorio che utilizzano queste strutture (basket, tennis tavolo, pallavolo, ritmica e Cai) nuove condizioni, ambienti decorosi e maggior confort per grandi e piccini".

I lavori sulle strade

In corso in paese anche i lavori per il rifacimento di strade e segnaletiche. In campo 640mila euro, messi a disposizione dall'Amministrazione comunale con uno stanziamento di bilancio a giugno, per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di alcune strade.

"Si sta provvedendo alla realizzazione di due dossi e relativi attraversamenti in via Diaz allo scopo di rallentare il traffico veicolare in prossimità delle scuole e nell’intersezione con altre vie - prosegue Colombo - Queste opere sono in parte finanziate con i fondi destinati alla rimozione delle barriere architettoniche in quanto le castellane realizzate hanno anche la funzione di abbattimento degli ostacoli alla circolazione di chi presenta difficoltà motorie; inoltre si provvederà al rifacimento completo della via 9 Novembre e riqualificazione di tutta la Piazza 106esima Brigata Garibaldi. Queste due opere da anni richiedevano corposi interventi straordinari sistematicamente disattesi dalla precedente amministrazione nonostante gli impegni assunti con i residenti e nelle sedi istituzionali".

Gli altri interventi

Inoltre, un intervento è stato anche quello di «pulizia e riqualificazione della ciclabile "Bennet" grazie all'ottima collaborazione del Comune con la Leonardo, azienda proprietaria dell'area ad uso pubblico sulla quale è realizzata l'opera - prosegue il sindaco - Questo intervento si completerà con il posizionamento di nuove panchine in sostituzione di quelle danneggiate».

Poi pulizia e rifacimento della segnaletica nel parcheggio di via Pasubio e limite al transito dei mezzi pesanti in via 25 Aprile. E’ realtà poi il senso unico in via Fratelli di Dio.