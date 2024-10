Novità per le palestre di Cerro Maggiore: nuova illuminazione.

Palestre, arriva anche la nuova illuminazione

Altro tocco di novità per le palestre di Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore: dopo aver risolto le problematiche strutturali - con interventi che hanno riguardato il cappotto termico e gli infissi - ora il Comune mette mano all'illuminazione con tanto di relamping (nella foto). E agli spogliatoi.

"In questi anni abbiamo concentrato molte risorse per rimodernare gli impianti sportivi. Il primo in ordine di tempo è stato l'impianto sportivo di via Asiago, dedicato completamente al calcio - annuncia il sindaco Nuccia Berra - Quindi, come promesso, abbiamo continuato con le palestre di Cerro e Cantlupo, per donare agli utenti di tutti gli sport luoghi più moderni ed accoglienti in cui passare il proprio tempo libero, dedicandosi allo sport ed alla propria forma fisica. Certamente non ci fermiamo, anzi continuiamo ad investire per migliorare sempre. Per questo abbiamo voluto rivedere completamente l'illuminazione, che aveva ancora vecchie e costose tecnologie. L'intervento di relamping con plafoniere a led è già stato ultimato a Cantalupo e vedrà il prosieguo nei prossimi giorni nella palestra di Cerro".

Novità anche per gli spogliatoi

"A brevissimo saranno consegnati anche i nuovi spogliatoi, con valvole anti spreco e temporizzatori per diminuire il consumo di acqua e alleggerire le bollette delle utenze - prosegue il sindaco - Certamente il nostro sguardo è sempre rivolto sulla battaglia agli sprechi e per la riduzione dei costi, perchè, come vediamo in questi giorni, il cambiamento è inesorabile e la nostra piccola goccia può servire per migliorare. I nostri progetti non sono ideologicamente condizionati, ma sono pensati per essere sostenibili, che è cosa ben diversa. Vogliamo continuare su questa strada, ristrutturando i tanti immobili pubblici che in questi anni sono stati un po' abbandonati. Sicuramente non è facile, lo sappiamo, ma se facciamo oggi investimenti in questa direzione, tra pochi anni potrebbe essere troppo tardi. E poi siamo stati riconfermati non per fare cose semplici, bensì per concludere un programma ambizioso che, sugli impianti sportivi, posso dire di aver pienamente portato a termine".