Palestra di via Di Vittorio, finiti i lavori per il nuovo look

Palestra di via Di Vittorio a Nerviano, ecco il nuovo look

Palestra di via Di Vittorio, lavori conclusi

E' stata completata la riqualificazione della Palestra di via Di Vittorio a Nerviano. L'intervento, promosso dall'Amministrazione comunale, è stato relativo alla sostituzione dei serramenti esterni. "La chiusura dei primo dei sette cantieri avviati a Nerviano fra giugno e luglio di quest’anno rientra nel programma di lavori che riguardano gli immobili pubblici denominato 'Cse 2022 – Comuni per la sostenibilità e l’efficientamento energetico' - spiega il sindaco Daniela Colombo - Si tratta di un finanziamento pubblicato lo scorso mese di ottobre dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Ecologica che ha come obiettivo la concessione di fondi per la realizzazione di interventi di efficienza energetica negli edifici di proprietà comunale".

Il costo e i lavori

L’opera inerente alla Palestra di via di Vittorio è stata aggiudicata per un importo complessivo di 200mila euro a fronte del finanziamento ministeriale di 197mila: "Un ottimo risultato per la collettività che potrà così usufruire di un’infrastruttura rinnovata attraverso l’utilizzo di fondi nazionali e per le associazioni sportive che godranno di ambienti più idonei alla pratica delle varie discipline e più efficienti dal punto di vista energetico - prosegue Colombo - Questa iniziativa conferma ancora una volta l’attenzione che questa Amministrazione comunale pone verso sport promuovendo fattivamente, anche attraverso la riqualificazione degli immobili, il valore educativo ad esso connesso".