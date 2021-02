Il consigliere regionale dei Cinque Stelle Luigi Piccirillo dopo il sopralluogo a sorpresa all’ospedale di Abbiategrasso: “Regione Lombardia ripristini i servizi”

Ospedale depotenziato, Piccirillo (M5S): “Drammatico crollo dei servizi”

“Ho riscontrato un drammatico crollo nell’offerta di servizi sanitari con un depotenziameno generale della struttura”: così il consigliere regionale dei Cinque Stelle Luigi Piccirillo commenta il sopralluogo a sorpresa all’ospedale di Abbiategrasso compiuto venerdì assieme agli attivisti dell’M5S Abbiategrasso-Magenta.

“Il pronto soccorso non riceve ambulanze dal 15 ottobre”

Il consigliere pentastellato spiega: “Il pronto soccorso, sul quale ho presentato diverse sollecitazioni per l’apertura notturna alla Lombardia, è di ottimo livello ma funziona solo di giorno e dal 15 ottobre non riceve ambulanze. Ci sono sale operatorie inutilizzate nonostante siano dotate di strumentazione d’avanguardia. Non c’è in pianta stabile un anestesista rianimatore ei medici che sono andati in pensione non sono stati rimpiazzati. Potrei continuare con l’elencare anche molte altre criticità e magagne come il silenzio tombale calato sull’abbattimento di due aree del vecchio ospedale, che sembra ospitare persone estranee alla struttura di notte, per farne un parcheggio ”.

Piccirillo: “Regione Lombardia deve ripristinare i servizi nella loro interezza”

Piccirillo conclude: “Sono d’accordo con gli attivisti locali che sono mobilitati da mesi: quanto sta subendo il territorio non è più tollerabile. I cittadini devono poter contare su un servizio sanitario fuori dalla porta di casa efficiente e completo. Nell’interesse del territorio chiedo alla Lombardia che i servizi vanno ripristinati nella loro interezza”.