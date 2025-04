Orti urbani, ci sono ancora 5 appezzamenti disponibili

Orti urbani di San Vittore Olona, ci sono ancora 5 appezzamenti disponibili per i cittadini interessati.

Orti urbani, ancora 5 appezzamenti liberi

Un altro passo in avanti per far tornare a vivere tutti gli orti urbani di via 24 Maggio a San Vittore Olona. In questi giorni l'Amministrazione comunale ha provveduto a installare le casette porta attrezzi per gli assegnatari degli orti.

"Rimangono a disposizione cinque lotti che non sono ancora stati assegnati - annuncia il sindaco Marco Zerboni - Nei prossimi giorni emetteremo un nuovo bando per l'assegnazione di quelli rimasti secondo il criterio dell'ultimo emanato". Quello degli orti urbani era un progetto lanciato anni fa in paese con l'obiettivo di creare socialità e anche far risparmiare qualche soldo grazie alla produzione di verdura a chilometro zero.

L'appello del sindaco

"Il bando è aperto a tutta la cittadinanza e i criteri di assegnazione sono sempre i medesimi - prosegue Zerboni - Ci auguriamo di poter assegnare tutti gli orti a disposizione per completare il comparto".