Canone orti comunali, opposizione contro la maggioranza: "Abolitelo!". La risposta: "Non ci pensiamo proprio"

lo scontro

L'Amministrazione di Bareggio ha confermato il pagamento di 20 euro per il 2021 e di 40 per quest'anno.

E' scontro fra maggioranza e opposizione a Bareggio per il canone degli orti comunali: Bareggio 2013 chiede l'abolizione, ma la maggioranza risponde "picche".

Lo scontro politico per gli orti

L’introduzione di un canone da far pagare a chi coltiva gli orti comunali a Bareggio è stata voluta dalla maggioranza a partire dal 2020. Successivamente, a causa dell’emergenza da Covid-19, è stato deciso di rinviarne l’applicazione nel 2021 ancorché in una cifra ridotta a 20 euro per via del persistere dell’emergenza pandemica per poi aumentare il canone a 40 euro sull’anno in corso.

«Finora ai conduttori degli orti il pagamento del canone del 2021 non è stato chiesto – commenta il Consigliere comunale della Lista civica Bareggio 2013, Monica Gibillini – pertanto ho proposto alla maggioranza, nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, di abolire il canone visto che, evidentemente, al Comune questi soldi non servono e comportano un aggravio burocratico anche per i cittadini. A confermare la non necessità del canone per il bilancio comunale è il parere dell’ufficio ragioneria del Comune e dei revisori dei conti alla proposta di abolizione ma secondo Sindaco e consiglieri di maggioranza il canone serve a responsabilizzare i conduttori degli orti. Su questo tema, proprio durante il dibattito in Consiglio, va segnalata l’infelice affermazione del Consigliere Luisa Pirovano, con delega sugli orti urbani con compiti di studio, propositivi e di consulenza, secondo cui “se mi girano faccio pagare anche 100 euro”.

Per l'opposizione sono altre le priorità

L'opposizione di Bareggio 2013 ha voluto ribadire la propria contrarietà sottolineando come, secondo il loro punto punto di vista, ci sono priorità ben più impellenti da affrontare per l'Amministrazione comunale: