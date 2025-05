"Ora l'arredo urbano aiuterà il commercio cittadino": l'annuncio del sindaco di Turbigo.

"Commercio aiutato dall'arredo urbano"

Nuovo incontro tra il sindaco di Turbigo Fabrizio Allevi e il direttivo dei commercianti della Consulta del commercio. Obiettivo, come sempre, quello di rilanciare il settore.

"Abbiamo presentato una bozza pressoché definitiva di un piano che fa parte del finanziamento che abbiamo ottenuto - oltre 90mila euro - per quanto riguarda il distretto del commercio - commenta il primo cittadino turbighese - Abbiamo sviluppato l’iniziativa che riguarda il piano dell’arredo urbano relativo a tutte le attività commerciali che somministrano cibi e bevande. All’interno del piano ci sono dettagli importanti, per esempio: come dovrà essere la tenda che si affaccia sulla strada e altri dettagli. Ovviamente si terrà presente dell’'esistente', però in futuro se un commerciante dovrà cambiare la tenda dovrà tenere conto di queste disposizioni; stessa cosa per le panchine, le sedie, i tavolini e i gazebo esterni. Uno studio ad hoc che abbiamo voluto fare per dare un qualcosa in più al commercio".

Gli interventi

E Allevi prosegue aggiornando sull’incontro avuto: "Una grossa parte del finanziamento invece - circa 40mil euro - servirà invece per la riqualificazione, la pulizia e il ripristino della fontana e della statua di Piazza San Francesco. Verrà ripristinata la parte idraulica e la pulizia della parte in pietra; essendo un bene storico vincolato è coinvolta anche la sovrintendenza. Stiamo individuando la ditta che potrà svolgere questo lavoro al meglio".