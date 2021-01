“Ora basta”: opposizioni in piazza contro la Giunta Fontana

“Sapevamo che i rimpasti non sarebbero serviti a nulla, la giunta Fontana continua a rivelarsi per quella che è: incompetente e irresponsabile. Dopo i macroscopici errori che abbiamo visto e subìto in questi mesi, dai vaccini al tracciamento, ai disastri nelle Rsa, adesso sbagliano anche a fare i conti con i dati. A tutto c’è un limite. Per questo scenderemo in piazza insieme a tanti altri partiti, associazioni, per chiedere quello che rivendichiamo da mesi a tutela della salute dei lombardi: Fontana dimettiti”. Si pu partecipare anche in maniera virtuale, pubblicando una foto con una calcolatrice e un foglio che riporta l’ #Fontanadimettiti . “Un gesto simbolico per esprimere il nostro dissenso in una grande piazza digitale”, è l’invito.