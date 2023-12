Opposizione all'attacco a San Vittore: "Sindaco sfiduciato dalla sua maggioranza"

Accuse da parte dei consiglieri della Lista civica Per San Vittore Olona Salmoiraghi Sindaco e della Lista Centro Destra Morlacchi Sindaco nei confronti della maggioranza: "Sono divisi e in disaccordo da più di quattro anni".

"Era come noi abbiamo sostenuto da sempre, San Vittore Olona è stato governato per quattro anni e mezzo da una Giunta Rossi divisa e dilaniata da disaccordi interni fin dai suoi albori - fanno sapere i rappresentanti dell'opposizione - Ormai non è più una nostra opinione ma le dichiarazioni provenienti dalle due sponde dell’attuale maggioranza confermano quanto noi abbiamo da sempre affermato e cioè che il nostro paese ha fatto un " salto" indietro nel tempo di 15 anni almeno. Ne sono una riprova le decisioni tardive prese sul PPP per il funzionamento degli impianti sportivi , la mancata approvazione di GRANDI PROGETTI per i campetti di via Alfieri (che visto lo stato di abbandono totale dovremmo chiamare EX CAMPETTI), il mancato coinvolgimento delle minoranze nel progetto di realizzazione del nuovo AUDITORIUM (che Rossi continua a chiamare riqualificazione energetica del plesso scolastico Leopardi) di cui francamente non conosciamo nulla in termini di funzionalità, di cui però continuiamo a vedere l'aumento dei costi con variazioni di bilancio straordinarie, l'ultima di 100.000 euro per il frazionamento degli impianti dalla attuale Scuola media, approvato venerdì scorso 24/11 in consiglio comunale dalla maggioranza, con un importo complessivo dei costi lievitato a €.697.000. Sembra strano che un progetto di efficientamento energetico non prevedesse già un impianto autonomo del nuovo auditorium, slegato dall’impianto scolastico, effettueremo accesso agli atti per verificare quanto asserito dal Sindaco".