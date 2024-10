Conferenza stampa da parte della maggioranza di Magenta che ha voluto illustrare i lavori eseguiti negli ultimi due anni.

Opere pubbliche e sicurezza: in due anni a Magenta spesi oltre 6 milioni di euro

“I numeri parlano chiaro e impressionano: da luglio 2022, dall’insediamento, ad oggi abbiamo speso oltre 6 milioni di euro in opere pubbliche con particolare attenzione al tema della sicurezza - ha affermato il vicesindaco Enzo Tenti - Siamo una Amministrazione del fare; inutile fare proclami e non agire, noi lavoriamo e abbiamo lavorato finora seguendo un metodo preciso che è la nostra cifra: analizzare, verificare e intervenire. Molti dei lavori effettuati non sono visibili a tutti, ma sono fondamentali perché riguardano sicurezza degli stabili e manutenzioni trascurate. Sfido chiunque a trovare città delle dimensioni della nostra che abbiano investito tanto in poco più di un anno e mezzo, sulla sicurezza della città, a partire dalle strutture, dai parchi, dal decoro”.

Dei 6 milioni di euro 1 milione 178 mila euro riguardano infrastrutture stradali, ciclabili e pedonali con la realizzazione della pista ciclabile Magenta - Corbetta, Via Pusterla, la messa in sicurezza della passerella ciclopedonale di strada Pontevecchio, il posizionamento di dossi in Via Cozzi, la manutenzione straordinaria di Strada Preloreto e la realizzazione della nuova Piazza Mercato.

“I lavori sono pressoché finiti nell’area del mercato con gli ambulanti che sono già rientrati il lunedì; quello che è in fase di ultimazione è l’area interna, la piazza nella piazza, spazio che sarà destinato a eventi e a un uso conviviale”.

Le manutenzioni delle scuole

Oltre 480 mila euro sono stati invece dedicati alle manutenzioni varie, escluse quelle nelle scuole che da sole ammontano a quasi 370 mila euro. “Il tema delle manutenzioni è molto delicato e parlo di minute manutenzioni; i soldi investiti sono tanti e sono la conseguenza di 10 anni di mancati investimenti. Come in tutte le cose, anche nelle nostre case, se si trascura la manutenzione, poi ci vogliono più soldi per intervenire perché il problema peggiora”.

I principali interventi nelle scuole, al di là delle piccole manutenzioni, hanno riguardato opere di efficientamento energetico (ad esempio in Santa Caterina), pratiche prevenzioni incendi (asilo nido Via Saffi), messa in sicurezza dei serramenti (scuola Papa Giovanni XXIII), la sostituzione dei controsoffitti della scuola San Giovanni Lavoratore e la sostituzione di una vecchia caldaia nelle scuole di Pontevecchio; proprio il plesso di Pontevecchio ha visto l’intervento di bonifica da amianto e il rifacimento delle facciate (in totale 555 mila euro). Sempre nelle scuole, ma progressivamente verrà fatto anche in tutti i parchi cittadini, sono stati sostituiti i giochi all’aperto. Complessivamente gli investimenti scolastici sono stati di oltre 1 milione e 600 mila euro.

Altri 126 mila euro hanno riguardato il ripristino e la manutenzione di fontane ormai spente da tempo, nuove panchine nel parco di Pontenuovo, nel parco del Crocione (altra opera che ha visto una riqualificazione complessiva e cha cambiato volto) e in altre aree e il posizionamento di quelle smart in Piazza Formenti.

L'importante investimento dedicato allo stadio

Il Vicesindaco ha ricordato l’importante investimento nello stadio sia per attività già eseguite in precedenza sia per le più recenti in tempo record per adeguarlo all’ingresso in serie D del Magenta Calcio per un totale complessivo di circa 600 mila euro.

“Un tema a parte è il cimitero sul quale abbiamo investito sinora oltre 340 mila euro rispetto alle poche migliaia nei 10 anni precedenti la nostra Amministrazione; ci eravamo impegnati per un progetto di riqualificazione complessiva del cimitero e proprio in questi giorni è arrivato il parere di ATS sul nuovo cimitero. Il passaggio successivo sarà portare il nuovo piano sul cimitero in Consiglio Comunale e avviare un project financing”.

Oltre 300 mila euro sono stati investiti sul Teatro Lirico con opere di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza e il conseguente rilascio di tutti i relativi permessi per la riapertura da parte delle Autorità competenti.

Un altro investimento da un milione di euro

La previsione di investimento da qui a fine anno per opere che sono già state affidate o in via di affidamento è di oltre 1 milione di euro. Sono in previsione le sostituzioni di giochi nei parchi, la riqualificazione di strade e marciapiedi, la riqualificazione delle torri faro nello stadio di Pontevecchio, il rifacimento del ponticello di Via Valle, della passerella di Pontenuovo, del palazzetto dello sport.

“Un discorso a parte riguarda il ponte ciclopedonale di Viale Piemonte: anche su questa cosa ho sentito polemiche sui tempi, ma voglio evidenziare che nella attività di indagine e durante i rilievi abbiamo scoperto una situazione molto seria che necessariamente comporta tempi più lunghi di risoluzione. La parte sottostante il ponte è marcia e vuota con i plinti di appoggio ammalorati e quella portante andrà in parte rifatta con un investimento di 50 mila euro”.

Il Vicesindaco ha concluso evidenziando che tanto andrà fatto e sarà fatto nella seconda parte di mandato con una pianificazione e investimenti mirati.