Opere antisismiche nella palestra delle scuole Leopardi

Iniziate lunedì, 27 dicembre, le opere antisismiche nella palestra delle scuole medie Leopardi, in via XXIV Maggio a San Vittore Olona.

Saranno installati dei dispositivi antiscivolamento per il tetto che è appoggiato alle strutture portanti. Lo stesso principio guiderà gli adeguamenti al resto dell'edificio che riguarderanno oltre 50 pilastri. Lo studio e le prime opere in corso sono una realizzazione del Politecnico di Milano

"Fortunatamente, si tratta dell'unico edificio comunale con struttura analoga a quella di un capannone industriale. Dal punto di vista giuridico, la necessità degli adeguamenti deriva dalle nuove normative introdotte dopo il terremoto in Emilia. Tempi previsti per l'esecuzione dei lavori: 2022 per la palestra, 2023 per il resto dell'edificio. Non è ancora definita la cantierizzazione dell'auditorium, il cui progetto esecutivo dovrebbe essere consegnato entro febbraio".