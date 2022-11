Operazione green: mille nuovi alberi da piantare

Il Comune di Gaggiano ha firmato, ad aprile 2022, un protocollo d'intesa con l’associazione Selva Urbana per piantare 1000 alberi .

Nelle frazioni di Vigano e San Vito

Il Comune di Gaggiano ha firmato, ad aprile 2022, un protocollo d'intesa con l’associazione Selva Urbana per piantare mille alberi. Due le zone dove avverranno le messe a dimora degli alberi e due gli appuntamenti aperti a tutti.

Sabato 5 novembre 2022: ritrovo alle h. 10.30 in via Marta Lodi a S. Vito per spostarsi nell'area degli orti - verranno piantati 648 alberi/arbusti.

Mercoledì 9 novembre 2022: ritrovo alle h. 10.30 Via Europa a Vigano dove, lungo la SP38, verranno piantati 342 alberi e arbusti.

Mille alberi donati a Gaggiano grazie all’impegno dell’associazione Selva Urbana, del Comune e delle donazioni di privati, associazioni e aziende.

Un patrimonio arboreo in crescita

L'Amministrazione comunale ringrazia l’associazione Selva Urbana, con la quale abbiamo già collaborato lo scorso anno per il progetto il Bosco dei Nuovi Nati, e i donatori che hanno consentito questa nuova messa a dimora di alberi e arbusti che andranno ad arricchire il patrimonio arboreo, già importante, del nostro Comune.

Ogni albero diventa risorsa preziosa per diversi fattori: contribuisce a ridurre l’inquinamento atmosferico, tutela e sviluppa la biodiversità, può regolare le risorse idriche. Queste nuove piantagioni sono un’ulteriore dimostrazione che l’Amministrazione Comunale sta facendo la sua parte per il benessere della nostra comunità e dei nostri concittadini.

L’evento è aperto a tutti coloro che vorranno trascorrere un paio di ore a contatto con la natura e allo stesso tempo fare qualcosa di concreto per abbellire e tutelare il territorio locale.