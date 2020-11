Altri aiuti in arrivo alle famiglie bareggesi in difficoltà per l’emergenza Covid.

Oltre 50mila euro per le famiglie in difficoltà

La Giunta comunale guidata da Linda Colombo ha infatti deciso di assegnare anche il fondo residuo, pari a 51.550 euro, del bando per il “Buono Famiglia”, per il quale erano stati messi a disposizione 120.000 euro.

Il commento

“Il bando – spiega l’assessore al Welfare Mimmo Bonomo – prevedeva l’attribuzione di una quota integrativa pari a 100 euro per ogni figlio da 0-16 anni, ad eccezione di quelle famiglie che erano già state beneficiarie del Buono Spesa. Visto che tutte le domande dei nuclei in possesso dei requisiti per il Buono Famiglia sono state accolte, abbiamo deciso di assegnare il contributo di 100 euro anche a chi ha già beneficiato del Buono Spesa. In questo modo, nel rispetto dello spirito del bando, sosteniamo le famiglie che hanno avuto un disagio economico a causa dell’emergenza sanitaria, dando un aiuto aggiuntivo a chi ha un carico familiare maggiore”. Il fondo attribuito con tale criterio ammonta a 14.200 euro. “Inoltre – continua l’assessore Bonomo – abbiamo deciso di ripartire l’ulteriore fondo residuo, pari a 37.500 euro, in modo equo a tutti coloro (237) a cui è già stato assegnato il Buono Famiglia”. Per loro, dunque, in arrivo un contributo aggiuntivo di 157 euro.

