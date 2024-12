Olona, finiti i lavori sulla sponda destra del fiume

Olona, Finti i lavori sulla sponda destra del fiume Olona a San Vittore Olona.

Finiti i lavori a San Vittore Olona

Sono terminati i lavori sulla sponda destra del fiume Olona a San Vittore Olona. L'intervento, che rappresentava delle opere di somma urgenza, ha riguardato la sponda destra del fiume in località via Barlocco. Un intervento eseguito da Aipo (ex Magistrato del Po) che rientra tra quelli previsti per l'adeguamento funzionale del fiume sul territorio di San Vittore e di Canegrate e finanziato da Regione Lombardia.

Le parole dell'assessore

"La Regione ha previsto interventi sui due comuni per un costo complessivo di 1,3 milioni di euro - afferma l'assessore all'Ecologia Roberto Morlacchi - Il costo di tale primo intervento è stato pari a 80mila euro. E' stato questo un altro passo verso la salvaguardia idraulica del territorio in caso di criticità climatiche e ne seguiranno altri".