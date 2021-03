Olimpiadi 2026, Scurati: “Vigevano-Malpensa tra le opere fondamentali”

Opere infrastrutturali in vista di Milano Cortina 2026, il consigliere regionale della Lega Silvia Scurati: “Vigevano-Malpensa è collegamento fondamentale”

Si è svolta questa mattina in commissione Territorio e Infrastrutture di Regione Lombardia un’audizione in merito alle opere infrastrutturali da realizzare in vista delle Olimpiadi invernali 2026, alla presenza degli assessori regionali Claudia Maria Terzi e Massimo Sertori e del sottosegretario allo sport Antonio Rossi. Il consigliere leghista Silvia Scurati è intervenuta per parlare anche della Superstrada Vigevano-Malpensa: “Parlando di mezzi di collegamento fondamentali non si può non evidenziare il grande ruolo che può svolgere il grande hub aeroportuale di Malpensa. Da questo punto di vista, durante il mio intervento in commissione ho chiesto un ulteriore sforzo per la realizzazione della Superstrada Vigevano-Malpensa che Regione Lombardia, grazie all’impegno dell’assessore Terzi, aveva già inserito nel dossier delle opere da sollecitare al Governo in vista dell’evento sportivo mondiale, stralciata poi in maniera improvvida dal Governo Conte bis – spiega l’esponente del Carroccio – Ci auguriamo pertanto che anche su questo fronte il Governo attuale proceda in maniera celere, cosi come per altre opere infrastrutturali importanti per la nostra Regione”.