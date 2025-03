Nuovo slancio per la Rsa san Remigio: stanziati 400mila euro

Nuovo slancio per la Rsa San Remigio di Canegrate-Busto Garolfo.

Rsa San Remigio, nuovo slancio

Nuovo slancio per la Rsa San Remigio di Canegrate e Busto Garolfo. Ora si è infatti provveduto alla modifica della convenzione tra la Fondazione Il Cerchio Onlus e i due Comuni per la concessione in uso di immobile e per la gestione della casa di riposo.

Le parole del sindaco