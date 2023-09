Nuovo sindaco: Rinnovamento popolare punta su Nicoletta Saveri. Aperta la campagna elettorale con largo anticipo.

Nuovo sindaco: Rinnovamento popolare punta su Nicoletta Saveri

A giugno del prossimo anno Inveruno andrà al voto e Rinnovamento Popolare, con largo anticipo, ha aperto la campagna elettorale. Venerdì 22 settembre il gruppo, al governo della cittadina da dieci anni, ha inaugurato la nuova sede in via Nino Bixio (sopra il circolo Italia) ed è stata presentata la candidata a sindaco: Nicoletta Saveri (attuale vicesindaco e assessore all'Istruzione, Cultura e Politiche giovanili). Da tempo si faceva il suo nome ed è ora arrivata la conferma. È stata la prima cittadina Sara Bettinelli ad annunciare la candidatura del suo braccio destro. "La storia di questo gruppo è nata 15 anni fa ed è una storia fatta di persone - ha detto Bettinelli - Abbiamo cambiato sede ma non ci siamo dimenticati da dove arriviamo, e abbiamo portato le fotografie di chi ci ha aiutato a crescere in questo percorso: Vincenzo De Rosa, il nostro faro, e Gianni Mainini, un grande sindaco e uomo di cultura. Sono sindaco da 10 anni ma quello che è stato fatto è merito di un gruppo coeso, della condivisione di principi e della visione di paese. Non abbiamo perso la voglia di continuare, partendo dalla strada percorsa si deve tracciare quella futura e il gruppo ha scelto Nicoletta Saveri come nuovo candidato sindaco". Non nascondendo l'emozione Saveri ha ringraziato tutti per la fiducia in lei riposta, prima come assessore e oggi come candidata alla poltrona di prima cittadina. "Con continuità e coerenza si lavorerà sul solco fin qui tracciato - ha commentato Saveri - La mia esperienza politica è iniziata nel 2008 con una telefonata di Mainini che mi invitava ad una riunione, ed è proseguita con entusiasmo ed impegno crescente per la nostra comunità. Fare politica è bello, ognuno può mettersi in gioco ma è importante la sintonia del gruppo. Auguriamoci buon lavoro, inizia la campagna elettorale".