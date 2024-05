Nuovo Pgt, ultimata anche la tappa finale

Nuovo Pgt, Piano di governo del territorio, di Cerro Maggiore: l'ultima tappa.

Conclusione dell'iter per il nuovo Pgt, Piano di governo del territorio, proposto dalla Giunta comunale di Cerro Maggiore. Mercoledì il piano è stato infatti pubblicato sul Burl, Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, concludendo così il suo iter amministrativo regionale, senza intoppi.

"Un lavoro che è stato impostato molto bene dal mio predecessore, Antonio Foderaro e che abbiamo semplicemente concluso grazie agli approfondimenti dettati dalle osservazioni di cittadini e operatori del - afferma il vicesindaco Alessandro Provini - Un lavoro di squadra che siamo convinti possa essere il giusto volano per le prossime aspettative di sviluppo di Cerro e Cantalupo".

Le previsioni

Nel piano è previsto l'arrivo del supermercato Tigros nell'ex Gianazza, nuova sede dell'Ab Medica nell'ex Brenta precompressi e spicca l'obiettivo della Rete ecologica comunale. "Il nuovo piano, come già detto in Consiglio, contiene molte semplificazioni e nuove procedure per risolvere le interpretazioni dei vecchi piani" ricorda Provini. Da ricordare anche l'arrivo di defibrillatore nelle attività commerciali con almeno 15 dipendenti previste nelle Aree di trasformazione.