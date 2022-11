Nuovo palazzetto dello sport: 1,5milioni dalla Regione

Sottoscritto a Milano l'accordo per la realizzazione del palazzetto dello sport di Cesate con il finanziamento di 1,5milioni di euro di Regione Lombardia.

1,5milioni per il nuovo Palazzetto di Cesate

Sottoscritto da Regione Lombardia e dal comune di Cesate a Palazzo Pirelli l'Accordo Locale Semplificato per realizzare il primo lotto del nuovo palazzetto dello sport a Cesate. Le risorse previste per la realizzazione dell'opera ammontano in totale a 3 milioni di euro, delle quali la metà, 1,5 milioni, saranno stanziate da Regione Lombardia, mentre il rimanente 50% sarà coperto da ulteriori 1,5 milioni messi a disposizione dalla giunta comunale.

L'intesa è stata siglata da Stefano Bolognini assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione, Antonio Rossi, sottosegretario con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi Eventi e dal sindaco del comune di Cesate Roberto Vumbaca.

Le parole dell'assessore regionale

"Grazie a questo accordo tra Regione Lombardia e il Comune di Cesate - ha dichiarato l'assessore regionale allo sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione Stefano Bolognini - il nuovo Palazzetto dello sport potrà diventare realtà. Si tratta di un'opera di rigenerazione urbana che il territorio aspetta da alcuni anni e che sono certo diventerà un punto di riferimento per tutta la zona, non solo a livello sportivo, ma anche, in generale, nelle attività rivolte ai giovani, al loro protagonismo, al loro coinvolgimento e alla loro inclusione. Regione Lombardia è orgogliosa di fare la propria parte e continuerà a sostenere iniziative di sviluppo per il territorio e utili ai cittadini, in particolare ai più giovani, come in questo caso".

Ha commentato la notizia anche l'assessore Antonio Rossi:

"Ancora una volta Regione Lombardia - ha commentato Antonio Rossi, sottosegretario regionale a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi -intercetta le necessità del territorio e punta sullo sport. Il progetto ha come obiettivo incentivare di più la pratica sportiva, soprattutto nei più giovani, proponendo strutture all'avanguardia e garantendo la sicurezza degli atleti. Siamo consapevoli che svolgere attività sportiva con regolarità sul territorio porterà grande benessere per i nostri cittadini".

I dettagli del progetto

L'intervento prevede la demolizione della vecchia palestra e la realizzazione di un nuovo Palazzetto dello Sport per lo svolgimento di attività sportive multidisciplinari come pallavolo, basket, attività aerobiche, fitness, arti marziali, ginnastica a corpo libero, nonché di attività culturali, ludiche e ricreative. In questo primo lotto di lavori verranno realizzati la palestra, dotata di spogliatoi per atleti ed arbitri, i servizi igienici, un'infermeria, gli uffici ed il deposito attrezzi.

Il nuovo edificio che ospiterà il palazzetto dello sport comunale sarà aperto, inclusivo e privo di barriere architettoniche per spettatori e atleti e si caratterizzerà per una elevata efficienza energetica, rappresentando, ad oggi, in tutta la Lombardia l'unico palazzetto dello sport ad impatto energetico quasi zero.

Le parole del sindaco di Cesate