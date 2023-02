Nuovo look per i marciapiedi e stop alle "corse" in paese

Via al progetto del Comune di Cerro Maggiore per riqualificare i marciapiedi e fermare la velocità sulle strade.

Il costo è di 320mila euro, l'obiettivo quello di riqualificare e mettere in sicurezza i marciapiedi gli attraversamenti pedonali in paese. Quindici i punti critici dove il Comune di Cerro Maggiore andrà a intervenire e potenziamento dell'illuminazione. Tutto questo è quanto compreso nel nuovo progetto per garantire una migliore sicurezza stradale e attenzione per i pedoni.

"I lavori inizieranno verso fine mese, meteo permettendo, e vedranno la realizzazione di nuovi attraversamenti rialzati in prossimità del polo scolastico primaria Carducci-primaria Bernocchi-secondaria Giovanni Paolo II per garantire maggiore sicurezza agli alunni - afferma il sindaco Nuccia Berra - Inoltre. altro lavoro importante vedrà interessata la zona industriale di Cerro per garantire una velocità più moderata ai mezzi pesanti e, soprattutto, sarà propedeutico al controllo di quell'area che troppo spesso è stata oggetto di manifestazioni abusive. Altre zone che saranno interessate dai lavori saranno le strade di scorrimento veloce in prossimità di parchi pubblici, come ad esempio la via 4 Novembre, all'altezza della biforcazione, o la via Calvi a Cantalupo. Di sicuro lo sforzo che stiamo facendo è importante. L'ufficio ha lavorato a fianco del progettista per raggiungere l'obiettivo che è e rimane fondamentale. E ribadisco che per me e la mia squadra questi risultati sono un punto di partenza e non di arrivo». E conclude: «o con la mia squadra avevamo inserito questo obiettivo nel programma di mandato e, passo dopo passo, siamo riusciti a raggiungerlo. Ora abbiamo posto le basi per continuare a migliorare la sicurezza stradale di pedoni, ciclisti ed automobilisti".