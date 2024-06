Nuovo appalto del verde, per affrontare anche i cambiamenti climatici

Nuovo appalto del verde del Comune di Nerviano: affronterà anche i cambiamenti climatici.

"L’instabilità climatica globale ha prepotentemente destabilizzato criteri e logiche consolidate nel tempo, imponendo una necessaria ed inevitabile analisi verso la sostenibilità e tutela dell’ambiente. Con questa consapevolezza, a tutela delle molteplici aree verdi che caratterizzano il nostro territorio, è stato studiato il nuovo appalto del verde pubblico per il nostro Comune, ufficialmente in vigore dal primo giugno".

L’annuncio arrivata da Enrico Fontana, nuovo assessore al Territorio e Ambiente del Comune di Nerviano.

Di verde si era parlato nell’ultimo Consiglio comunale con interpellanza congiunta delle due liste di minoranza Con Nerviano-Gin-Lega e Fratelli d’Italia che puntavano il dito sulla situazione in paese.

"Il nuovo appalto, oltre ad incrementeranno il numero degli sfalci previsti dal capitolato di base, impone infatti all’esecutore dei lavori una struttura organizzativa ed operativa che predilige l’utilizzo di strumenti e macchinari da lavoro elettrici, a basso impatto inquinante, affiancata ad una costante formazione di settore per i propri addetti - spiega Fontana - La gestione del verde, da sempre, segue una programmazione ciclica per lo sfalcio delle zone verdi e delle banchine, che viene completata in trenta giorni circa con condizioni meteo favorevoli. Il valore aggiunto ottenuto con questo nuovo appalto sarà la presenza di due squadre di lavoro in grado di soddisfare i requisiti richiesti in fase di gara sia dal punto di vista qualitativo ma soprattutto quantitativo. Inoltre, attraverso una supervisione settimanale della società appaltante, le zone cimiteriali (Capoluogo - Garbatola - Sant’Ilario) saranno interessate da uno specifico percorso di valorizzazione, che prevede sfalci aggiuntivi del verde, diserbo dei vialetti e riqualificazione dei filari attraverso potature mirate".