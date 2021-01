Nuovi uffici comunali di Abbiategrasso pronti in un anno: al via i lavori nell’ex edificio della Pretura

Nuovi uffici comunali: avviati i lavori

Poco meno di un anno, è questo il periodo che i cittadini di Abbiategrasso dovranno attendere per vedere sorgere il nuovo polo di uffici comunali. Oggi è stato formalmente dato il via ai lavori di recupero dell’edificio di via Cairoli, ex Pretura. Diversi gli uffici che troveranno spazio all’interno della struttura, liberando altri stabili comunali, sui quali poi si ragionerà come agire. Il sindaco Cesare Nai ed il suo vice Roberto Albetti sono sicuri che questo progetto faciliterà la fruizione da parte dei cittadini, i lavori dei tecnici e consentirà un risparmio alla casse comunali.