Nuovi parcheggi a pagamento a partire da settembre

Da settembre revisione del piano della sosta

In arrivo una revisione del Piano della sosta a Rho, con alcune modifiche che da settembre 2022 cambieranno il quadro dei posti auto in città. Le variazioni decise dall’amministrazione comunale hanno come obiettivo favorire la rotazione nei parcheggi, per rendere più semplice l’accesso a servizi e attività commerciali nelle zone più frequentate. I cambiamenti riguardano due zone: la zona a ridosso della Stazione Ferroviaria Rho Centro, e corso Europa vicino all’ospedale di Rho.

Le novità in stazione

Nella zona della Stazione Rho Centro, l’obiettivo delle modifiche è favorire le soste di breve durata, soprattutto per agevolare l’accesso alla stazione, alle attività commerciali e ai numerosi servizi presenti su due arterie importanti come via Meda e via Garibaldi. I parcheggi a ridosso della piazza della Stazione diventeranno a pagamento, insieme con quelli del primo tratto di via Garibaldi. Saranno adeguate di conseguenza anche le zone di validità dei pass residenti. Il pass residenti sarà valido nei nuovi stalli blu di via Garibaldi, via Torino e via Puccini, oltre che in tutte le zone a disco orario. Nei posti più vicini alla stazione non sarà valido il pass per i residenti in quanto riservato alle soste brevi: si tratta di 19 posti per la rotazione, in cui sarà attiva la sosta gratuita di 15 minuti (Kiss&Ride), inserendo la targa nel parchimetro. La tariffazione è di 1 euro all’ora dalle 9 alle 19.

La sosta in Piazza della Libertà sarà riservata ai mezzi pubblici ai taxi e al car sharing

La sosta su Piazza della Libertà sarà riservata ai mezzi del trasporto pubblico, ai taxi e al car sharing. Si ricorda che in piazza Libertà, di fianco alla stazione, è presente il parcheggio a pagamento di Ferrovie, gestito da Metropark – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano. Accessibile 24 ore su 24, costa un euro all’ora/frazione. Tariffa di sosta giornaliera: 8 euro. Aldilà della stazione è disponibile anche il parcheggio a bassa tariffa del Gigante/CDI, che prevede prima ora gratuita, dalla seconda ora 0.50 euro, massimo 2 euro al giorno. Attiva l’agevolazione pausa pranzo: dalle 12 alle 14 sono garantiti fino a 60 minuti aggiuntivi gratuiti per gli utenti che entrano nel parcheggio tra le 12 e le 13.

Corso Europa

Zona corso Europa vicino all’ospedale di Rho: a seguito delle modifiche effettuate per la linea 1 della Bicipolitana , saranno introdotti nuovi posteggi sul lato opposto all’ospedale. Cambiano le aree in cui è valido il pass residenti, che si alternano sui due lati della strada per favorire una migliore accessibilità ai parcheggi da entrambi i sensi di marcia e l’accesso all’ospedale e ai servizi della zona. Sosta gratuita di 15 minuti sulle strisce blu con Kiss&Ride. Nei posteggi a pagamento lungo strada di tutte le zone di sosta di Rho è consentito sostare gratuitamente per 15 minuti una volta al giorno per veicolo.